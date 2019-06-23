男子持玩具鈔向老翁購物詐騙得逞 3年6起店家無奈

2019-06-23 11:40

〔記者張勳騰／苗栗報導〕一名年約2、30歲的男子，21日晚上趁賣寢具店家打烊後，敲門進入欲購買床罩，還與店家討價還價1400元成交，這名男子涉嫌持兩張「魔術銀行」玩具假鈔付款，店主因上了年紀一時不察而受騙上當，家屬將詐騙者的監視器影像PO上臉書社群「苑裡串起來」，提醒其他店家注意。

據調查，苑裡地區3年來更發生六起持玩具假鈔或偽鈔詐騙案，均未偵破。通霄警分局回應，受害店家都未正報案，只能加強宣導，呼籲店家要小心注意。

經營寢具的被害店家說，21日晚上已關門打烊，突然有一名年約2、30歲男子敲門說要買床罩，於是讓他進入店內，這名男子選了1500元的床罩，當時僅兩位老人家在看店，經討價還價以1400元成交，這名男子拿出兩張「魔術銀行」千元玩具鈔付帳，老人家一時不察，還找了600元給對方，對方得逞後，隨即離去，被騙店家認賠了事，並未向警方報案。

家屬得知後，對此行徑相當氣憤，在臉書社群「苑裡串起來」公布詐騙男子樣貌，怒批這名男子「身體體壯、不思正道、還騙老人家、…夠…優秀…奧少年…」，並請「各位苑裡鄉親注意、假（玩具）鈔黨出沒、欺騙臨睡前身心疲憊的老人家！」。

轄區苑裡分駐所也隨即上臉書留言加強宣導，呼籲商家如遇類似情事，儘速通知警方到場處理，以避免遭受詐騙。

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