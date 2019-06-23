北市聯醫仁愛院區清晨火警 急診室醫療儀器燒毀

2019-06-23 07:49

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市聯合醫院仁愛院區急診室清晨近5時發生火警，由於醫院火警可能造成嚴重傷亡，消防局獲報後立即派出20多輛消防、救護車輛前往灌救，所幸火勢侷限，5分鐘內即順利撲滅，火調人員正調查起火原因。

火警發生當時，急診室人並不多，現場醫護發現後，立刻以滅火器撲滅火勢，警消到場，立即疏散現場5名醫護及1名病患共6人，並進行排煙及檢查有無殘火，據了解，起火位置是在1樓急診室氧氣鋼瓶存放處，燃燒面積約1平方公尺，有部分醫療儀器燒毀，初判應是電器因素造成火警，詳細起火原因仍待火調釐清。

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