屁孩砸錯車惹到「教父級」阿伯 和解條件是...

2019-06-22 23:31

〔記者王捷／台南報導〕黑社會小弟糾紛，豈料錯砸「教父級人物」吳志祥的轎車，讓一群小弟嚇到神隱，同時警方還接到江湖傳言，兩派人馬在一天內要「處理好」，所幸警方在半天之內就破案，避免糾紛擴大，吳志祥對「時效」問題表示不知情，他脫離江湖數十年，致力生意還有廟務，砸錯車的年輕人帶著母親在21日下午到廟裡找他認錯，他只要求惹事者在神明面前懺悔、上香，作為和解條件。

年過6旬的吳志祥，年輕時逞勇鬥狠誤入黑社會，最後犯下槍擊案入監服刑，再次重獲自由已經年過30，父親當時很傷心，要與他斷絕父子關係，讓他決定不再混下去，到工地學技術，從3個人開始創業作防水、抓漏的工程，至今已經是有百人團隊的董事長，並擔任故鄉台南市四鯤鯓龍山寺主任委員。

如今吳志祥個性大改，不再有稜角，身邊也沒有敵人，即使不理江湖糾紛，但說話仍有份量，是地方上「教父級」的人物，沒想到卻在18日凌晨，他拜訪完友人時，遭三輛轎車包圍，一群年輕人跳下車拿著球棒就砸，當時吳志祥要司機不要衝突，直接到警所報案。

「教父級人物」遭砸車洗臉的事傳遍黑白兩道，一群小弟自知砸錯了人，得知吳志祥決定要討回面子，嚇得躲到外縣市避風頭，當時警方也接到傳言，如果沒在一天內抓到人，糾紛有可能擴大，所幸警方在半天之內就找出涉嫌毀損的9名小弟宣告破案，阻止一場江湖紛爭。

吳志祥對「一天時效」的問題表示沒有聽說，只說，目前專心做抓漏、防水的生意與廟務，19歲的事主透過友人來找他道歉，起初他不接受，但最後事主找老母親來求情，讓他想起父親與過去，不忍讓家長難過，所以只要求年輕人到廟裡上香，向神明懺悔就可以和解。

吳志祥說，雖然他目前事業成功，但也有不好的過去，他不怕人說他曾是歹子，他也舉自己的例子告誡這些年輕人說，不管如何走上江湖，能盡早脫離最好，最重要的事不要讓家人膽心，只要社會容得下他，有能力就要回饋社會。

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