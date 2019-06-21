種菜違規濫墾 依水土保持法起訴

2019-06-21 22:17

〔記者歐素美／台中報導〕林姓民眾在和平區大梨山地區的環山段土地，整坡種植蔬菜，因未依核定的簡易水土保持申報書內容施作，濫墾山坡地，導致土石崩塌，影響民眾生命安全，經水利局查獲後，近日遭台中地檢署依水土保持法提起公訴；水利局呼籲民眾，開發山坡地應遵守水土保持法規定，違法將面臨6萬至30萬元罰款及刑責，切勿因小失大。

水利局指出，林姓民眾在和平梨山地區環山段土地，依規定申請山坡地整坡作業種植蔬菜，卻未依核定內容施作，自行於道路側施設鋼軌樁以增加耕耘面積，且未依核定範圍開墾，違規面積相當於1.5個足球場，造成整體邊坡不穩定，去年豪雨更因此土石崩塌影響行人安全。水利局及法務部調查局台中市調查處查獲後，立即移送法辦，近日遭台中地檢署提起公訴。

水利局強調，市府已針對山坡地違規案件制定完整標準作業流程，並透過巡查人員、衛星影像及空拍機，運用衛星篩選變異點，快速查報及制止山坡地違規行為，民眾切勿心存僥倖擅自開挖山坡地。

水利局呼籲民眾，山坡地開發利用應依水土保持法規定，擬具水土保持計畫，經核定後才能施工，並應依核定計畫施作，不可擅自濫墾土地；「台中市政府水土保持服務團」團員皆為專業技師，可協助民眾辦理山坡地開發案件會勘及指導。如未經申請擅自在山坡地改變地形地貌，除依法處6萬至30萬元罰鍰，同時恐面臨司法刑責。

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