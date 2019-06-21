到摩鐵啪完 男把女網友轟下車挨告惹…

2019-06-21 17:57

〔記者彭健禮／苗栗報導〕37歲溫姓男子透過交友軟體認識「小芬」（化名），短短數天就帶到苗栗市一家摩鐵發生性行為；結果，溫男只是想一夜情，小芬卻要承諾，溫男不耐爭執，索性把小芬拉下車離去。小芬怒告溫男性侵、傷害，溫男於性侵部分，獲檢方不起訴；但傷害部分，被苗栗地方法院判拘役50天。

檢警調查，溫男於去年9月初透過交友軟體認識小芬，9月8日凌晨就開車載小芬到汽車旅館過夜，2人在房間內發生性行為。

8日早上退房後，溫男開車載小芬離開，但2人才出汽車旅館不久，就聊到對之後「情誼」維持的看法，溫男表明只是想一夜情，小芬卻要承諾，2人在車上吵了起來。

溫男不耐爭執，把車停在路邊，請小芬下車，但小芬不肯，溫男隨即從駕駛座下車，走到副駕駛座旁打開車門，徒手把小芬拉扯下車，讓小芬跌落地上，溫男立即上車揚長而去。

小芬不堪溫男如此粗暴對待，驗傷後報警控告溫男涉嫌性侵、傷害。性侵部分，經苗栗地檢署偵查，檢察官透過2人通訊內容等證據，認小芬是合意與溫男發生性行為，不起訴。

不過，小芬遭溫男強拉下車，造成她後頸部、背部挫傷，事證明確；溫男被檢方依傷害罪嫌向苗栗地方法院聲請簡易判決處刑。

法官審酌，溫男僅因不滿小芬言語及舉動，不顧小芬身體安全，強拉小芬下車受傷，所為實不足取，迄今尚未與小芬和解，兼衡小芬傷勢不重，溫男又坦承認罪，暨自陳為高職畢業，目前在貨運行擔任司機，月收入約3萬元，未婚亦無小孩，與父母同住等情狀，判處拘役50天，如易科罰金，以1000元折算1日。

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