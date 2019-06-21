被狗咬傷手 她向飼主求償3億！

2019-06-21 14:20

〔記者陳慰慈／新北報導〕扯！婦人被狗咬傷手，竟求償3億元！

新北市中和區一名康姓婦人2014年帶著3隻小狗出門，其中一隻咬傷何姓女住戶右手背，何婦怒而求償600萬1410元醫藥費及2億9588萬8590元精神慰撫金，新北地院今僅判賠何婦提出的醫療單據1409元證明及1萬元精神慰撫金，可上訴；刑事部分，康婦已被依過失傷害罪判處拘役40日、得易科罰金4萬元確定。

判決指出，2014年9月8日9時許，康婦帶著3隻小狗出門，其中2隻有牽繩、1隻無，電梯至1樓時，其中1隻牽繩小狗出電梯後，突然攻擊在1樓等候電梯的何婦，咬傷她的右手，造成何婦右手背表淺撕裂傷，事後何婦向康婦求償支出醫療費600萬1410元，精神慰撫金2億9588萬8590元，共3億189萬元。

康婦則說，當時沒有看到飼養的狗咬何婦，是對方主動表示遭她的狗攻擊，當下有說要送何婦去醫院遭拒，後來管委會有請救護車來，她對何婦感到很抱歉，但之後來一直沒有聯絡到何婦，所以不知道如何處理，何婦請求賠償金不合理，只願就有單據的部分賠償。

法官認為，何婦僅提出2張醫療費用收據共1409元，超過金額予以駁回，另精神慰撫金部分，考量兩人收入，本件精神慰撫金2億9588萬8590元過高，宜減為1萬元為適當，僅判康婦需賠償何婦1萬1409元。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法