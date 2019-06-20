少女和男網友開房間被摸胸密訊2男索遮羞費 下場竟是這樣

2019-06-20 11:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕15歲少女小玲（化名）和林姓男網友約高雄捷運美麗島站碰面，再一同到飯店開房聊天，小玲暗中通知友人李姓、劉姓男子趕來，另開房等候，小玲被林摸胸後訊息告知2男，衝入房內恐嚇林男付50萬元賠償，並通知林父趕來付款解決，經殺價36萬6千，林父才假提領真報警送辦，雄檢今偵結，依恐嚇取財罪嫌起訴2人。

起訴書指出，2018年11月間，小玲和網友林男約見面再赴飯店休息，被告李男（29歲）、劉男（31歲）接到小玲通知，趕往該飯店另開一房，小玲被林摸胸數秒，佯裝上廁所虛應，再傳簡訊求助，2男衝入房內令小玲先離開，再恐嚇林男「不能空手回去台北」、「有3台車的人在飯店樓下等」、「看是要報還是叫父母來」。

林父聞訊趕來飯店，2人以台北行情價50萬元、可簽本票，不然要讓樓下的人痛扁他，劉男一度拿起垃圾桶作勢打人，使林男父子心生畏懼，林父討價還價稱能否付10萬元解決，雙方最後談好賠償36萬6千元，林父假意籌錢離開飯店報警逮人，2人否認恐嚇，辯稱有談到包紅包拿錢和解，並拍下被害人的身分證，不過，林男也被小玲控告涉嫌強制猥褻。

高雄地檢署今天偵結，林父懷疑兒子遭人仙人跳，強制猥䙝部分獲不起訴，李、劉2人被依恐嚇取財未遂罪嫌起訴。

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