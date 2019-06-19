何智輝貪污落跑 證物竟遭北檢燒光！ 北檢：沒內鬼

2019-06-19 10:26

〔記者錢利忠／台北報導〕前苗栗縣長何智輝17年前擔任立委時，挪用公款償還私人債務，還買通高等法院更一審法官陳榮和改判他無罪，2016年被判13年徒刑定讞，而他則早在2010年就潛逃出境，通緝時效至2035年止；當初負責保管證物的台北地檢署卻被踢爆，還沒點交證物就隨意放在贓物庫大廳地板，以致最後全被燒光，令人懷疑有「內鬼」相助；北檢今表示，廠商將待清點贓證物誤認為待銷燬，並無內鬼等不法情事。

北檢今發新聞稿說明，指關於證物誤遭銷燬一事，2013年間，北檢以「102年度他字第10975號」案件分案偵查後，確認是北檢所委託辦理一般物品銷燬工作的廠商員工，於2013年11月20日至北檢贓物庫搬運待銷燬物品時，誤認待清點的贓證物為待銷燬贓證物，才載運銷燬，並無「有裡應外合的內鬼」等情事。

北檢表示，2013年間發現誤銷燬贓證物一事，調查完畢後，2014年已懲處相關人員，並採取改善措施，包括重新檢討扣押物銷燬流程，於贓物庫1樓庫房劃訂待銷燬區，由各股集中放置。辦理銷燬當日嚴禁贓物庫以外的人員入庫，並以一股一案件方式點出庫房，由監銷人員在庫房外確認及清點後，才由委託廠商將待銷燬物品搬運上車，避免類似情形再發生。

《鏡週刊》今報導，2016年12月，最高法院依貪污罪將何智輝判刑13年定讞後，發現全案證物竟不見了，清查後才得知，早在2013年，北檢搞烏龍，竟將包括帳冊、監聽資料及文件等關鍵物證，在還未點交的情況下，就全送到焚化廠一把火燒光，影響所及可能讓何智輝全面脫罪成功。

週刊報導提及，當時法院將全案卷證轉送北檢，待其執行相關後續程序，轉送卷證包含所有犯罪證物等正本，理應入庫保存，但當高院人員將卷證送到北檢位於北市文山區的贓證物庫時，清點證據清冊卻比原始實際證物數目少。

報導內容提到，當時北檢要求證物備齊再送來，承辦人員情商北檢暫保管，雙方交涉後，北檢答應暫為保管，等補足後一併簽收，但證物沒有正式點交，北檢竟任意放在贓證物庫大廳地板上，輕忽保管之責，導致證物最後全都燒光，跑路中的何智輝可能因此脫罪，令人懷疑有人從中暗助，內神通外鬼傳聞至今未間斷。

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