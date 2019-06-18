高雄癡情男被女網友放鴿子 流浪8天到通霄

2019-06-18 09:09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕家住高雄市的30歲楊姓男子，為輕度身心障礙者，於8日由住家北上與女網友相約在台中市火車站前見面，沒想到竟被放鴿子；楊男因人生地不熟，在中部地區四處遊蕩，最後因盤纏用盡，輾轉一路步行於16日到苗栗縣通霄鎮，被警方發現。警方得知楊男的「癡情」行徑，認為可能遭詐騙集團誆騙，除給予楊男安慰，並協助購買熱食及火車票，讓楊男安全返家。

通霄警分局通霄派出所表示，警員李信維於16日下午5點許擔服值班勤務時，發現楊男站立於警分局大門口處左顧右盼、行跡可疑，立即上前盤查，發現領有輕度身心障礙手冊的楊男，家住高雄市，於8日經由網路與女網友相約在台中火車站前見面，當日便興高采烈的從高雄出發北上。

但楊男向警方表示，他到了台中的相約地點時，卻沒看到女網友行踨，相當失望，加上因人生地不熟，就在台中市區四處遊蕩，後來身上所帶盤纏用盡，就向路邊餐飲商家乞食，就這樣輾轉一路步行到通霄。

由於楊男已有數餐未進食，整個人又渴又暈又累，李信維聽聞他的遭遇後於心不忍，便自掏腰包買了些許熱食及車票，並請線上巡邏員警護送楊男至通霄火車站搭車返家。

警方表示，近來網路詐騙集團利用臉書或網路遊戲平台，行交友詐騙手法層出不窮，楊男可能受詐騙集團誆騙，請年輕朋友應更加注意警惕，發現可疑應立即撥打反詐騙165專線諮詢，以避免受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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