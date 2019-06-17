辱警「有牌流氓」又亂譙3字經 法官用這2理由判無罪

2019-06-17 11:33

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭陳姓民眾騎車未戴安全帽，被警方攔檢盤查，因陳男曾有用毒前科，警方要搜身、查驗身分被拒，陳後來嗆警「有牌流氓」、「你媽機Ｘ勒」，最後被依妨害公務罪送辦，但宜蘭地方法院認為，是警方「戲謔」在先，口出穢語則是抒發情緒，判陳男無罪。

判決指出有毒品前科的陳姓男子，今年2月在南方澳未戴安全帽騎車，被黃姓、盧姓警員攔下盤查，警方要求搜車被拒，雙方在路邊僵持3分鐘，警最後開單時，陳男不滿回「我看到你都快嚇死了」，開單黃姓警員聽到後，當場回應「你會怕？不是很大尾？」

陳男見警方回應，當面回嗆「我沒你們大尾，你們這是有牌流氓對嗎？」在場黃員見狀雙方又起口角，黃員最後呼叫支援警力到場，以陳男觸犯妨害公務罪，在場宣告權利，陳反問「哪裡妨礙公務？」隨後遭警壓制在地。

陳被壓制時，不斷反抗辱警「你媽機Ｘ勒」、「你娘，你們現在要和我打就是了」，還趁起身之際往前方衝跑，所幸最後仍被警方逮捕，不過雙方衝突也造成盧員雙膝受傷。

但地院審理時認為，陳男稱警察為「有牌流氓」，是為了回應警方「你不是很大尾」的戲謔之語，是員警戲謔在先，難遽認侮辱之意；至於「你媽機Ｘ勒」、「你娘，你們現在要和我打就是了」等與，則是對當下壓制逮捕不滿，才會口出穢語抒發情緒。

承審法官認為，「你媽機Ｘ勒」、「你娘」，雖是穢語、髒話，但不致認對受話者人格侮辱，陳男辯稱無辱警之意，尚堪採信，因無事證認陳男有對員警施何強暴、脅迫，依罪疑惟輕證據法則，認本案事證不足，諭知陳男無罪。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法