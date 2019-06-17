購屋後發現買到「凶宅」 賣方挨告詐欺獲判無罪

2019-06-17 00:24

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣蕭姓女子向吳姓屋主購買羅東鎮一處民宅，事後質疑買到凶宅，指控吳女刻意隱瞞控告詐欺，宜蘭地院法官認為，屋子僅讓遺體借道而過，並非凶宅，吳女無「不法意圖」隱瞞，判她無罪。

判決指出，這處民宅曾發生工人跌落屋旁水溝過世，因無其他通道，遺體從該屋借道而過，吳女2016年用市場行情7折，約350萬元購入，花費100餘萬元裝修，隔年6月以480萬元售予蕭女。

蕭女購屋後裝潢期間，從鄰居處口中得知屋子曾讓工人遺體借道經過，覺得以高價買到凶宅，怒指吳女有所隱瞞，告她詐欺，雙方鬧上法院；吳女庭訊時指稱，她與蕭女直到簽約才碰面，買賣前，對方未提起「要乾淨，沒有死過人」，當時她沒想到借道一事，才沒有告知，非故意隱瞞。

法院傳訊大樓前管委會李姓主委、吳女前任的楊姓屋主等人，得知工人10年前身故，落地死亡位置在屋外，不是凶殺或自殺，而是意外死亡，整起意外也與該屋無關。

宜蘭地院調查，該屋供遺體借道經過，不是所謂凶宅，非屋子現況說明書裡必要說明事項，查閱吳女、楊姓前屋主買賣契約，雙方簽約時也載明該屋非凶宅。

地院認為，吳女雖以低於市價購入，但影響價格因素很多，包括屋況、賣方財務狀況及意願，都會拉低成交價，不能以此認定讓遺體借道，就會影響價格；此外，吳女購入後花費100餘萬元重新裝潢，投入資金與賣出價格相近，無獲取不當暴利，查無詐欺積極事證，以無罪審結；全案可上訴。

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