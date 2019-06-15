殺警嫌收押禁見 傳落網曾遭圍毆孬求饒？ 檢方稱未聽說

2019-06-15 22:30

〔記者王捷／台南報導〕槍殺模範警察的梅文魁14日深夜落網，傳出在梅男被警方控制後，有部分警員忍不氣憤，衝上前往梅男臉上招呼，讓梅男當場哀號「別打了」，幾名衝動的警員在同事勸說下被拉住。警方澄清，可能是「圍觀群眾」太氣憤，上前拉扯導致。梅男則對傷痕一律都說是自己跌倒，對此檢方指出，訊問中沒說到此事，嫌犯也未對警方提告傷害，在訊後向法院聲押禁見獲准。

梅男在槍擊劉姓偵查佐後，躲到外縣市躲避，警方循線掌握逃亡蹤跡，路上攔住梅男，警界傳聞，當梅男被警方控制後，梅男向警員認錯，有警員忍不住衝動，一拳招呼在梅男臉上，怒喊「現場就打死你」「就地正法」，對梅男一陣暴打。

梅男在壓力與恐懼下向警方求饒，在混亂中哀號「別打了」，也有警員拉住衝動的警員，強調要注意程序，梅男到警分局後臉腫了半邊，連吭都不敢吭一聲，完全不見當時持槍殺警的狠勁，被問起身上的傷痕，梅男都低聲說自己跌倒。

警方指出，自己人遭殺害，雖然警方相當氣憤，但絕對不會對嫌犯動手，梅男身上的傷痕，可能是當時在分局外圍觀的憤怒群眾太多，在拉扯中不小心傷到梅男，沒維護嫌犯安全，是警方疏忽。

對於這個傳言，檢方指出，沒有聽說，梅男也未對警員提告傷害，檢方依據刑訴法101條，梅男犯下10年以上重罪，且有逃亡的事實，為了保全證據，已經向法院提出聲押，晚間10點聲押獲准。

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