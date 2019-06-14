開軍車撞傷女騎士 女兵要賠96萬

2019-06-14 22:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕陸軍六軍團一名賴姓女駕駛兵，2017年5月駕駛軍用載重車到新竹運載軍械，因路況不熟急轉，撞上騎機車的鍾姓女騎士，造成鍾女骨折送醫。鍾婦向女駕駛兵求償工作損失、看護費及精神撫慰金，合計557萬元；女兵辯稱鍾婦也有過失責任，新竹地方法院日前判決女駕駛兵應賠對方96萬餘元。

判決指出，2017年5月間，賴姓女駕駛兵開軍用載重車到新竹運載軍械，行經東光路及忠孝路時，車上學長指示右轉，沒想到女兵因路況不熟，急轉過程擦撞騎機車的鍾姓女騎士，造成鍾婦連人帶車倒地，骨折送醫後無法工作，需長時間休養。

在百貨公司擔任清潔工的鍾婦，因車禍受傷無法工作；雖然撤告刑事部分，但向新竹地院提出損害賠償訴訟，包括工作損失、看護費、精神撫慰金等，總共向女兵求償557萬餘元。

賴姓女兵依事故現場圖，坦承自己有過失，但認為鍾婦也有疏忽，且鍾婦所提的看護費用沒有單據，案發當時已67歲，超過勞退年紀，無工作能力，請求5年工作損失並無正當理由。另從鍾婦傷勢來說，求償150萬元過高，且鍾婦也領強制險87萬多元，應予扣除。

法官審酌，此事故主因在於賴女路況不熟，未禮讓同向直行的機車而貿然右轉所致，因此，判處賴女應付90萬元看護費、43萬元工作損失、精神撫慰金50萬元，合計183萬餘元，再扣除強制險87萬餘元，仍應賠96萬餘元給鍾女。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法