酒店妹泥醉！慘遭酒客帶到摩鐵啪啪啪 女的上完男的上

2019-06-15 00:19

〔記者楊政郡／台中報導〕頗有姿色的「紫爵酒店」公關小姐「百合」（化名），坐檯已喝醉「翻醉牌」，遭客人蔡女在酒店走廊、電梯環抱、親吻、下體碰觸、拍屁股，帶到摩鐵房內脫光衣物，極盡猥褻後，蔡女先離開，讓事先已在房內洗澡的許男再對爛醉又裸身的「百合」性侵得逞，台中高分院判許男3年6月，蔡女已賠償並獲得原諒，判1年並緩刑2年。

台中高分院判決書指出，許男與蔡女是朋友關係，蔡女的性傾向偏好女生。2016年3月9日，許男、蔡女及友人到「紫爵酒店」消費，點了坐檯小姐「百合」等人陪酒，喝到晚上10點多，「百合」自覺酒醉，向控檯人員說要「翻醉牌」，接著到酒店休息室休息，期間還LINE男友過來接她，男友也向酒店說要買「百合」到下班的時間。

不過，許男、蔡女發現「百合」不見了，要求幹部把她找回來，某幹部在休息室找到「百合」，把她半架半托的帶回包廂。

許、蔡兩人早有預謀，許男先獨自離開，到汽車旅館租房付費休息，在裡面泡澡等候。而蔡女扶著「百合」離開包廂，未依規定記錄小姐出場等手續，還遇到警察臨檢，趁亂把她帶到摩鐵。

蔡女見「百合」爛醉，在紫爵酒店走廊上、電梯內對她環抱、親吻、以下體碰觸下體、拍打屁股，還請酒店代駕人員開車，帶「百合」到摩鐵，進入房間後，將她壓在床上、扯掉洋裝，跨坐身上，脫光全身衣褲猥褻。

蔡女把「百合」留在房內，請代駕人員載她回酒店。而房間內泡澡等候的許男見「百合」全身裸露躺床上，乘機性交得逞。

「百合」醒來，驚覺全身赤裸躺在床上，許男又在浴室泡澡，抓起衣褲逃離，到摩鐵大門口遇到酒店幹部，一起搭車返回紫爵酒店。「百合」男友發現她神情有異，追問之下得知上情，翌日即報警處理。

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