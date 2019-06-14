澎湖東吉海域2潛水客失蹤 海空展開搜救

2019-06-14 16:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖南方四島海域今日傳出2名潛水客失蹤，澎湖海巡隊接獲通報後，立即派遣線上巡防艇PP-10066艇及PP-10061艇趕往現場馳援，空偵隊也由台中派機起飛，展開海空聯合大搜索，但至今仍無所獲。

海巡署艦隊分署第八（澎湖）海巡隊調查指出，今日中午12時40分接獲第十三巡防區通報，有2名潛水客在東吉附近海域失聯未歸，請求派艇前往搜救，該隊接獲通報，緊急派出艦艇前往搜尋，下午1時40分抵達東吉海域開始水面搜索，空偵機則在下午1時40分從台中起飛前往東吉海域搜尋。

據了解，2名失聯人員係於今日上午8時10分包船搭乘「桶盤168號」，全船13名潛水客，由馬公漁港出港前往東吉海域潛水，10點於東吉離岸約500公尺下水，分成2人一組活動，該船長表示全員上岸後未發現該2名潛水客，2人剛好是分在同一組潛水，逐向東吉安檢所報案，失聯潛水客分別是66年次陳姓男子以及67年次黃姓女子，但至今尚無最新進展，該隊會持續派艇搜尋。

海巡隊另呼籲，從事海上任何活動一定要注意安全，如在海上發生事故，可撥打本署「118」免費報案電話，或透過漁業電台通報，海巡隊將會立即前往處理，以保障民眾生命財產安全。

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