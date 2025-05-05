達標了！ 中二解顏、中三拒瓔 明送出二階連署書

台中6個罷免藍委的罷團二階連署份數突破20萬，中二及中三罷團也宣佈連署達標，明天送件。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/05 20:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免二階連署台中倒數計時結束，台中市6個罷免國民黨立委的罷免團體可望二階全過關，繼今日中四、五、六、八等4個罷團已送出二階連署件數後，包括罷免顏寬恒的「中二解顏」及罷免楊瓊瓔的「中三拒瓔」兩罷團，下午宣佈「二階連署完成」，兩罷團預計明（6）日將攜手前往台中市選委會送交罷免顏寬恒、罷免楊瓊瓔二階連署書。

台中大罷免行動今日4個罷免藍委的罷團包括中四、五、六區罷團「展翅廢翔」、「斷健行動」及「敲羅行動」聯合送件，其中，中六區「敲羅行動」創下二階達成率目前全國最高的成績，二階門檻需2萬7337份，今送出4萬6276份連署書，達成率169.3%，超越花蓮罷免立委傅崐萁的169.06%的達成率，改寫目前全國二階連署達成率最高紀錄。

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中五區「斷健行動」則送出5萬4451份，該區二階門檻需3萬6323份，達成率150%外，二階連署送件數更是目前全國最高，台中罷免行動今日雙雙破紀錄。

至於台中罷免藍委的3大「艱困選區」，今日由中八罷免立法院副院長江啟臣的罷團「一罷擊臣」搶頭香率先送件，中八罷團領銜人廖芝晏指出，中八二階門檻2萬1060份，克服萬難終達到2萬2776份連署書。

原本台中第四、五、六、八區罷團今日送件後各強調將協助中二及中三衝刺臨門一腳的500份連署書，下午包括「中二解顏」、「中三拒瓔」罷免團隊則一起正式宣告兩區二階連署達標，明天下午將前往中市選委會送件。

兩罷團強調，這陣子以來分別面對台中地方勢力最為深厚的顏家，與7屆資深立委楊瓊瓔，收取連署書過程相當辛苦，不僅選區幅員遼闊，更經常受到反罷免方支持者的挑釁謾罵，團隊送件前聯合發表感謝宣言，強調，感謝各界人士的支持，讓兩區得以完成二階連署並順利送件。

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