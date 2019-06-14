刑警慶祝當選考績委員遭一槍斃命 犯案車輛、送醫畫面曝光

2019-06-14 14:54

〔記者楊金城／台南報導〕台南市柳營區山秀練歌場今凌晨發生梅姓男子槍殺台南市刑大偵查佐劉三榮後攜槍逃逸，梅嫌將白色轎車開到新營汽車賓館託付一對情侶檔友人後，與另2名涉案男子逃走。

台南市刑大刑警劉三榮，105年曾獲得台南市模範警察警英獎，工作認真，人緣不錯，昨天當選南市刑大考績委員會票選代表的考績委員，劉三榮與2名友人在昨晚8點多到練歌場聚會唱歌慶祝他當選考績委員。

梅嫌與2名男性友人後來進入練歌場時，有人跟梅嫌說曾與他有恩怨的劉三榮在練歌場內，要梅嫌不要進來。梅嫌等劉三榮離開後才進店內，沒想到今天凌晨約1點劉員又返回練歌場，雙方發生衝突，劉員遭梅嫌開槍倒地不起，一槍斃命。

開槍殺警後，梅嫌白色轎車載著友人離開，開到新營汽車賓館，梅嫌將車子託給一對情侶的友人保管後就與另2涉案男子離開，警方展開追捕中。

警方已查扣梅嫌的轎車搜證，今天下午也會同檢方、法醫在柳營奇美醫院相驗劉員確切致命傷。劉三榮的老父到場，表情鎮靜，讓人不捨。

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