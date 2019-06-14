過期蛋黃粉製做保健食品販售 涉案業者限制出境

2019-06-14 10:43

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄檢調今宣布查獲不肖食品業者涉嫌以過期蛋黃粉加工製售「好欣泉」等28種健康食品販售，檢調除會同衛生單位在台中、台南、高雄等地查扣已逾有效期限之蛋黃粉5435公斤及以逾期蛋黃粉製作之保健食品成品4萬5746公斤外，涉案陳姓業者訊後被檢方限制出境出海。全案以違反食安法、詐欺等罪嫌擴大偵辦中。

高雄地檢署日前接獲高市衛生局通報，有保健食品製造商疑似以過期蛋黃粉製作保健食品膠囊、錠劑、粉包再對外販售之情況，旋指派「打擊民生犯罪專組」主任檢察官朱婉綺、檢察官游淑玟指揮調查局高雄市調查處組成專案小組追查。

檢察官游淑玟在5月29日指揮檢察事務官、高市調處會同高市衛生局、台南市衛生局、雲林縣衛生局、台中市食品藥物安全處及衛生福利部食品藥物管理署南區、中區管理中心等單位人員，在高雄、台南、雲林、台中共7處搜索及行政稽查，查扣及封存已逾有效期限之蛋黃粉5435公斤及以逾期蛋黃粉製作之保健食品成品4萬5746公斤，共計5萬1181公斤、帳冊1批，並傳喚涉案業者陳嫌等7人與證人1人。

經檢察官游淑玟、陳威呈、吳韶芹、李明蓉4人漏夜訊問及比對行政稽查結果後發現，涉案陳姓業者於2008、2009年間，委託不知情之代工廠製作蛋黃粉後，即存放在公司租用的冷凍倉庫內。

該批蛋黃粉保存期限僅1年，於2010年5月即到期，但業者仍自2010年6月間起，提供已逾保存期限之蛋黃粉及其他未過期原料，委託不知情之下游代工廠，將過期原料加工製作成「好欣泉」、「好纖體」、「好美清」、「好呼暢」、「好唯妙」、「健雅酚」、「健雅錠」、「健常衛Ⅰ」、「健常衛Ⅱ」、「淨衛菌」、「健力常」、「健常錠」、「衛佳錠」、「好益壯」、「健衛樂」、「基立衛」、「好常衛」、「甘益壯」、「好渭來」、「衛常樂」、「健立常」、「益常多」、「益常多樂」、「IGY膠原蛋白」、「超涼綠茶薄荷口含錠」、「漱雅錠」、「暢欣泉」、「新成人好益壯」等28種保健食品膠囊、錠劑、粉包商品後，再透過不知情之通路商利用網際網路或由陳姓負責人經營之診所，以每盒新台幣1800元至3000元不等之價格銷售予不知情之消費者。

認被告陳姓負責人、鍾姓研發主任、徐姓業務經理3人均涉嫌違反食品安全衛生管理法第49條第2項製造、販賣逾期食品及刑法第339條詐欺等罪之犯罪嫌疑重大，但無羈押之必要，諭知限制住居，陳姓負責人經檢察官另諭知限制出境出海，其餘犯罪嫌疑人及證人均請回。

檢察官游淑玟於搜索當日，已同時請高市府衛生局協調各縣市衛生局處理本案下游廠商的清查及問題商品下架事宜，以維護消費者權益。

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