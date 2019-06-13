新營鹽酸廠酸液外洩 隔壁廠3工人暈眩送醫

2019-06-13 21:38

〔記者楊金城／台南報導〕晚間近8點，新營工業區一家製造工業用鹽酸的公司傳出鐵桶破裂外洩不明酸液事故，新營、柳營、鹽水消防分隊出動6車10人到場處理，隔壁工廠的3名員工聞到氣體感到不適，由救護車送醫治療。

新營工業區服務中心報案後，今晚20點24分消防隊到達時，外洩不明廢酸液的公司大門口旁一樓鐵皮加蓋處，堆放數桶1000公升裝的鹽酸桶，當中有一桶外漏。

該公司趕緊派人將洩露鐵桶的酸液抽出，裝入新鐵桶，反而是隔壁工廠的3名工人聞到洩露的氣體味道，感到暈眩不適，而被救護車送醫治療。

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