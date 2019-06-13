假偷車詐保險金 警察4天抓到「偽竊賊」

2019-06-13 17:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓男子貸款近72萬元，買了豐田廠牌汽車，1年後無力償還，遂於2016年8月與黃姓修車師傅與賴姓學徒共謀「假偷車、詐領保險金」，想詐領近59萬元保險理賠，由賴男把車開走，繞行南投等地，折返台中市後，把車身與引擎號碼磨掉，改掛其他汽車車牌藏放巷弄內，3人認為謀略得天衣無縫，卻沒想到警察在短短4天就找到車，還抓到「偽竊賊」賴男，法院審理時，林男與黃男辯詞反覆矛盾，法院依共同詐欺取財未遂罪分別判刑10月、9月徒刑，可上訴。

判決書指出，夜市擺攤的林男，2015年6月貸款近72萬元買車，1年後無力支付貸款，這筆貸款至去年5月到期為止，本金利息總計達92萬元，他向保險公司投保「丟車賠車險」，汽車失竊後如再買新車，保險公司賠償失車的原車價，如果沒買新車，賠償折舊後的車價約59萬元。

林男萌生詐領保險金之意，與修車廠黃姓師傅與賴姓修車學徒和謀，約定事成後，汽車給黃男使用，林男先把汽車鑰匙轉交賴男，由賴男於2016年8月21日下午，徒步到嶺東科技大學旁的義芳街停車地點，開走汽車後繞行南投等地，再折返汽車維修廠，磨掉引擎與車身號碼，懸掛黃男提供的車牌，再把車子停放嶺東科技大學附近巷弄。

林男則於當天晚間向中市警局四分局的春社派出所報案，翌日到保險公司申請理賠，「萬萬沒想到」，警察透過監視器調查汽車行車軌跡，只花了4天，同年月25日就找到車，埋伏至晚間，抓到取車的「偽竊賊」賴男，他於警訊中供出上述案情。

林男與黃男說詞反覆不一，林男宣稱把車放在維修廠失竊，其餘一概不知，黃男則把責任推給賴男，兩人全都否認涉案，台中地院一審不採信辯詞，依詐欺未遂罪判處林男、賴男各10月、9月徒刑，賴男則判刑7月，林男與賴男上訴二審，台中高分院仍不採信辯詞，維持原判決，可上訴最高法院。

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