專家證人緊咬韓國瑜濫發北農獎金涉背信？北檢這麼說

2019-06-12 11:17

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦高雄市長韓國瑜時任台北農產運銷公司總經理期間被控濫發獎金案，曾於前年1月及去年6月間，兩度傳喚韓國瑜及相關證人到庭，隨著原承辦此案的北檢主任檢察官許祥珍，去年8月底升任高檢署檢察官並將此案易手之後，北檢雖持續調閱相關卷證，但未曾再傳喚相關被告及證人。

針對《鏡週刊》今報導，學界盛傳早在韓國瑜參選高雄市長期間，北檢追查北農濫發獎金一案，曾密訊一名精於公司法的重量級學者作為專家證人，該證人緊咬韓國瑜涉犯背信罪的事證明確，證詞對韓國瑜不利。

另外，關於名嘴吳子嘉爆料韓國瑜在外有小三及私生女，還指檢調偵辦菜蟲案期間，曾掌握韓國瑜多年前在新莊王姓女子家中過夜的畫面，影射韓國瑜有婚外情，而被韓國瑜提告一案；韓國瑜友人雖曾澄清，指韓是到王女住處打麻將，她只是牌咖；《鏡週刊》今則報導，北檢去年偵辦北農案時，曾赴王小姐家中搜索，指王小姐確有其人。

針對《鏡週刊》相關報導內容，北檢未說明此案相關偵查進度及內容，今早則以發新聞稿的形式反駁，北檢強調週刊報導內容與北檢相關案件卷內證據資料未盡相符，且與事實有所出入，同時事前未曾向北檢進行查證，請外界勿做無謂之揣測。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法