竹田、枋寮破製毒工廠 查獲逾2000公斤毒品

2019-06-11 12:01

〔記者葉永騫／屏東報導〕檢警調聯合在屏東縣竹田及枋寮破獲2座安非他命製毒工廠，查獲2121公斤成品及半成品，以及4部雙B百萬名車，謝姓等3名嫌犯移送法辦。

屏東地檢署、海巡署、刑事局偵8隊、屏東縣刑警大隊在上月27日到屏東縣竹田鄉、枋寮鄉等多個地點同步執行查緝，查獲2座製毒工廠，共查大批製毒工具、安非他命成品及液態半成品2121公斤，並查扣犯罪工具之貨車及雙B轎車共4輛初估可供7萬5500人施用，危害社會重大，全案也由檢方持續擴大偵查。

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