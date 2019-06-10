老爸氣暈！14歲女兒閨房偷藏野男人偷嚐禁果

2019-06-10 08:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市年僅14歲的國中女學生小芳，閨房於去年某夜傳出男人的聲音，家人嚇一大跳，鼓起勇氣查看，驚見臥房內藏著劉姓男子，才得知小芳把網友帶回家偷嚐禁果，且劉男還有犯罪前科，又無處可去，小芳可能也捨不得「放生」，乾脆把劉男藏在閨房，家人氣得控告劉男性侵害，小芳也說劉男是「硬上」，法官卻認為小芳自願跟劉男發生關係，雖未觸犯強制性交罪，卻觸犯與14歲以上未滿16歲少女性交罪，判處徒刑10月。

判決書指出，國中女學生小芳（化名）於2017年底，於臉書認識劉男，雙方透過網路交往1個月，去年（2018年）1月14日清晨2時許，小芳把住處地址傳給劉男，希望劉男來陪她，劉男於1小時後抵達小芳住處，當時小芳家人已熟睡，兩人很快在小芳閨房內偷嚐禁果。

天亮之後，劉男無處去，小芳也可能不捨劉男離去，遂將劉男安置閨房內，不料，當天夜間9時許，小芳與劉男在房內調情說愛，家人意外聽到男人聲音，才發現劉男躲在乖女兒的閨房內，劉男學歷僅有高職肄業，還有犯罪的前科記錄。

小芳的家人嚇得不知所措，打電話問小芳的老師，老師察覺怪異而報警，小芳家人控告劉男性侵害，小芳也說當時她曾試圖推開劉男未果，劉男則辯稱說，剛認識交往時，小芳自稱年齡是16、17歲，且小芳跟他發生關係。

台中高分院法官認為，案發時間是清晨3時許，地點在小芳臥房，呼叫就能喚醒家人，但小芳被性侵害卻不呼叫，且天亮後還把劉男藏在臥房內，顯示劉男不可能性侵害小芳，應是小芳自願無疑，至於小芳真實年齡，一般人可從她稚氣未脫的模樣與舉止談吐，輕易推斷小芳是14至16歲的國中生，劉男觸犯對14歲以上未滿16歲少女性交罪，處有期徒刑10月，可上訴。

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