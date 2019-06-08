真心換絕情！她不離不棄照顧 罹癌夫康復後竟不告而別

2019-06-08 18:32

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣一名婦人阿玉（化名），與丈夫於1994年間結婚，婚後育有2名子女，並共同經營彩券行，但阿玉丈夫後來罹患腎臟癌、淋巴癌，阿玉不離不棄，悉心照料。但阿玉丈夫康復後，卻對家中事務不聞不問，更於2015年突然離家，讓阿玉傷心欲絕，訴請離婚，苗栗地院法官判准。

阿玉主張，結婚後丈夫一直對家庭無向心力、責任感。丈夫罹癌期間，她除了陪同就醫，更仔細照顧罹癌丈夫，但是丈夫康復後仍不改以往態度，對家庭負責，之後更不告而別，已經分居3年多，讓她下定決心休夫。至於阿玉丈夫，於言詞辯論期日並未到場也未提出書狀聲明或陳述。

阿玉長女到庭證稱，自己就讀大二下學期時即2015年，當時曾與父親一起看顧彩券行，但之後父親突然消失，自己也未再見過父親一面。阿玉女兒更說，家中生計及家務都靠媽媽打理，父親離家後只有打過一次電話回家，也是因為健保卡使用事宜。

阿玉女兒指稱，父親以前就很少待在家中，鮮少見到父母吵架也是因為父親不在家，但父親回家就伸手拿錢，甚至曾請父親到學校接送自己回家都被父親拒絕。

阿玉女兒也表示，最近一次得知父親消息是出庭前兩天，在社群網站看見父親與其他親友出遊合影，讓人感嘆。阿玉兒子出庭時，證詞也與其姊雷同。

苗栗地院法官認為，阿玉丈夫行蹤不明，與阿玉形同陌路，兩人婚姻出現重大破綻難以回復，故判准兩人離婚。

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