8度與人妻上賓館挨告 男「這樣辯」獲不起訴

2019-06-08 17:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣1名人夫發現妻子手機LINE中，有與前男友陳姓男子的曖昧對話、甚有2人8度相約到賓館約會記錄以及妻子披棉被裸露肩膀照，怒告陳男妨害婚姻；但苗栗地檢署檢察官偵查認為，人夫非法取證，並採信陳男「以為前女友是單親媽媽」說法，認為人妻刻意隱瞞已婚身分，不起訴處分。

這名人夫去年6月間在家瀏覽妻子手機，發現LINE中有許多與陳男的曖昧對話，甚有2人相約到賓館的約定記錄及妻子披棉被裸露肩膀照。人夫不滿遭戴綠帽，提告2人妨害婚姻，但對妻子撤告 。

陳男於庭訊時，坦承2人確實有8度相約到賓館碰面，但否認有發生性行為。陳男聲稱，人妻是他前女友，一直分分合合；2年前，前女友打電話告知懷孕，但不知道孩子的父親是誰？等到孩子生出，前女友才說他「不是孩子的父親」。

陳男說，他雖然有收到前女友寄來的彌月蛋糕，但上頭並沒有附上坊間常見父母聯名的謝卡，所以一直以為前女友是「單親媽媽」。

陳男還說，小寶寶出生後，前女友陸續用LINE傳孩子的照片給他，他覺得孩子很可愛，才又慢慢與前女友變親密；且他與前女友講電話時間都很自由，所以從未懷疑過前女友已經結婚。

人妻也證稱，她沒有告知陳男自身已經結婚的事實，而且她與丈夫僅有辦理結婚登記，並沒有公開宴客，所以身邊的朋友都以為她是單親媽媽。

檢察官調查，夫未經妻子同意即擅自拿取妻子手機擷錄取證，已是非法取證，是否據有證據能力，已有疑問。

檢察官認為，人妻與陳男所言相符，並參以2人長達8個月LINE對話記錄，也未有提及人夫，若陳男知道前女友是有夫之婦，2人於偷情後，應會相互提醒避免被抓包，認陳男所言可信，且復查無其他積極證據足認定陳男涉有相姦犯行，按無證據不得認定犯罪事實，裁定不起訴。

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