端午竊賊！有人在家仍闖入 進房摸走皮包財物

2019-06-08 13:55

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市永康區西勢路上連棟透天厝，端午節發生住宅竊案，嫌犯知道屋主在家，仍摸進客廳搜刮，還爬到2樓房間，趁人熟睡時，偷拿皮包，取走財物，3戶遭入侵，其中1戶被得手，居民們醒來後，發現有歹徒闖進來卻渾然不知，都相當驚恐。

歹徒入侵客廳的過程，屋內監視器「全都錄」，永康警分局獲報後，已前往採集跡證，從嫌犯行竊時戴手套，且使用工具，研判為預謀犯案，且相當有經驗，正過濾畫面，過濾可疑對象，並調查其他轄區有無相同手法，全力追緝。

遭竊的住家為連棟民宅，屋主找到附近監視器畫面發現，昨天凌晨2時15分左右，嫌犯駕車就停放一旁，直接走向被害住家，不久又回頭拿取工具，隨即從大門侵入。

第1戶遭入侵的許姓屋主，白天起床後看到原本放在酒櫃上的撲滿移位，才發現客廳玻璃窗的把手旁，被人挖了約50元硬幣大的破洞，庭院內的汽車，留有手痕與腳印。

許姓屋主清點後，並無財物遭竊，但玻璃窗毀損，他推算，當時應該是在樓上洗澡，對於歹徒能輕易入侵，頗為驚嚇，「還好人沒事！」

第2戶遭竊的是卓家，根據客廳的監視器畫面，拍到嫌犯開門闖進，屋主指出，當時他在3樓的房間裡亮著燈，且因看網路直播，並未注意有人入侵。

卓姓屋主說，竊賊肆無忌憚，竟闖到2樓房間，趁母親熟睡時摸走皮包，持手電筒將8、9000元的現金取出後，皮包就丟在客廳離開。

原以為竊賊連偷2戶就離開，後來又發現，得手現金的歹徒食髓知味，利用相連的車庫，再撬開第3間民宅，疑似因為鐵條空隙太窄，雖打開3道鎖，但無法開啟暗鎖而作罷。

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