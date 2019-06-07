不解...7旬退休船員晨泳竟溺斃！ 澎湖觀音亭傳意外

2019-06-07 11:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕曾是船員出身，自認為水性佳的76歲顏姓男子，今年首度下海晨泳，就傳出溺水意外，雖然被鄰近晨泳民眾發現救回岸邊，並緊急通報消防局趕往現場馳援，但到院前已無生命跡象，經過搶救仍宣告不治身亡。

警方調查指出，居住在馬公市長安里的顏姓男子〈76歲〉，今日上午5時14分有民眾發現顏男溺水，緊急撥打119報案，當消防局人員趕抵現場時，顏姓男子已被民眾救上岸，但已無生命跡象，5時32分送往衛生福利部澎湖醫院搶救，但搶救至6時37分醫院宣告搶救無效，還是不治身亡。

根據了解，顏男目前與兒子、媳婦居住在馬公市長安里，身體仍相當硬朗，每日都會前往馬公港計程車招呼站，看人下棋與人閒聊，以前曾經是遊艇船員，因此水性相當好，為何今年首次下海晨泳，就傳出溺水憾事，讓許多友人都相當不解？而且是在清晨4時多下水，通常這個時段較少晨泳民眾，因此溺水時間多久？也是關鍵。

由於觀音亭為澎湖主要花火節施放舞台，前一日才剛放完花火，一度讓人誤為可能是深夜落海，但家人表示顏男是上午4時多離家；另外下週觀音亭海域將舉辦泳渡澎湖灣比賽，但顏男也未報名參加，更非觀音亭晨泳會成員，因此今年首度下海的動機也相當可疑？警方正逐項調查釐清。

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