普悠瑪發車前就有異常 司機員竟未排除、未通報就開上路

2019-06-06 19:03

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台鐵普悠瑪事故今天檢方宣告偵結，肇事主因為司機員尤振仲超速行駛、不當關閉ATP使列車失去防護所致；檢方根據列車電磁資料發現，雖發車前第1、8車空壓機有強制停止狀況，尤振仲卻未排除異常，或通知適任人員協助排除，仍依照表定時間，讓異常列車從樹林站發車。

尤振仲是在1998年在台北機務段擔任技術工，2013年擔任學習機車助理，隔年10月擔任司機員。

尤駕駛普悠瑪列車有3年多經驗，且通過台鐵行車人員每2年1次技能檢定，從前年至去年9月底，駕駛普悠瑪行經新馬路段有73次，並非駕駛員「生手」。

起訴書指出，去年10月21日下午2點，尤振仲到樹林調車場實施出庫檢查作業時，駕駛台列車控制監視系統（TCMS）顯示第1、8車有空壓機強制停止狀況。

依台鐵TCMS應變手冊，當司機無法排除故障時，應通知適任人員協助。但尤振仲當天發車前，未依正常處理方式排除異常，或通知適任人員協助，仍於當天下午照班表發車。

當天下午3點39分起，列車陸續出現風缸壓力不足，出現10次動力自動切斷、抑制超速等狀況，分別於大溪站、貢寮站前中途停止，但尤振仲仍未照手冊將駕駛座後方的BOUN按鍵復位，排除空壓異常情形。

檢方調查發現，依台鐵規範，若列車無法續駛，司機應通報調度員，尤振仲卻疏於通報，以自己認知認為動力是ATP干擾，擅自關閉ATP，最後於羅東出站後，將電門手把拉至時速140公里位置，導致列車翻覆出軌。

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