新手爸2度摔落2月男嬰頭撞地重傷 二審認定虐待：應嚴懲

2019-06-06 19:50

〔記者楊國文／台北報導〕吳姓男子被控沒抱好出生不到2個月的兒子，導致兒子二次摔落，並且頭部撞擊磁磚地板，吳男竟因兒子當時未哭泣、無明顯異狀，疏未立即送醫，導致兒子動作、語言、認知發展遲緩等傷害，高等法院指吳男疏失造成兒子重傷害結果，「實有不該」，今仍依過失致重傷害罪，仍判吳男10月徒刑。可上訴。

高等法院特別指出，吳男雖非故意傷害親生兒吳童，不過，對嬰幼兒而言，粗心大意的疏忽照顧，也會對身體與認知的發展造成傷害，嚴重性不亞於故意傷害行為，也屬兒童虐待型態的一種，「應予嚴懲」。

判決指出，吳男和妻子蘇女結婚後居住在新北巿淡水，吳妻2016年1月間生下兒子吳童。2016年2月26日到27日之間，吳男將兒子放在胸口處，並臥躺於臥室內高度約60公分的雙人床後沈睡，兒子因翻身而從他的胸口處摔落到床下，頭部有撞擊磁磚地板。隔天，他彎身將躺臥在高約45公分的嬰兒車內兒子抱起時，一時不慎，失手使兒子摔落，導致男嬰的頭部撞擊磁磚地面。

同月29日凌晨，吳男和妻子發現兒子臉色發白、眼神呆滯，且有發燒現象，驚覺有異趕緊送醫急診；醫院發現男童顱內出血及硬腦膜下出血、左顴骨外側軟組織腫脹等傷害，經急救後，吳童仍有認知發展遲緩、混合型語言遲緩、細動作發展遲緩及動作靈巧與協調度遲緩、左側偏癱性腦性麻庳等腦部傷害的重大難治之傷害。

吳男說，這2次因兒子當時並沒有哭泣、異狀，所以認為兒子無大礙，而未將兒子送往醫院檢查。士林地檢署調查認定吳童因吳男疏失致頭部兩次撞擊及延誤就醫，導致受到該盧內出血等相關傷害，依過失致重傷害罪將吳男起訴。

士林地院審理時，吳男強調，不是故意傷害兒子，並聲請傳喚妻子作證，妻子也願意測謊，證明不是故意傷害兒子。

士林地院依據醫師鑑定及卷內相關資料認定，男嬰為出生35週的早產兒，體重當時僅約3公斤，男嬰的左側頂葉骨折、雙側顱內出血及硬腦膜下出血，可能原因為頭部撞擊、擠壓、搖晃等原因，再依據雙人床高度摔落，已足使早產兒的頭骨，產生這般嚴重的傷勢，且男嬰在2歲時有赴醫進行追蹤評估，經復健仍進步有限，無法自行站立，認知能力約1歲左右。

士院認為，吳男雖非故意害兒子吳童，但吳童當時是僅不到2個月嬰兒，所受重傷害，造成動作、語言、認知各方面均有發展遲緩現象，對其未來影響極為深重，依過失致重傷害罪判吳男10月徒刑。

檢方、吳男均不服判決，上訴高等法院，高院今維持一審結果，仍依過失致重傷害罪，仍判吳男10月徒刑。

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