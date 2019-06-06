台南街頭警匪追逐 嫌犯連撞4車聽到槍響才就逮

2019-06-06 11:11

〔記者萬于甄／台南報導〕台南街頭傳出警匪追逐戰，一名林姓男子今凌晨駕駛自小客車從東區闖紅燈後，一路跑給警察追，沿途更撞上3名機車騎士、1輛自小客車，所幸均無大礙，林男跑了約8公里，最後在永康撞上另輛自小客車後遭逮，其酒測值達0.4，疑因酒駕心虛逃逸，而警方當場還發現最後遭撞的自小客車黃姓駕駛竟也酒駕，全案均依公共危險等罪嫌送辦。

20歲林姓男子今凌晨因在台南東區裕農路闖紅燈，被市警局保安大隊巡邏員警撞見，正當警方欲上前攔查時，林男竟加速逃逸，一路從東區跑到永康中華路，撞上3名停等紅燈的機車騎士，所幸騎士僅腳部擦傷，並無大礙。

林男肇事後並未停下且直接逃逸企圖甩開員警的追緝，直到在永康中正南路及正南五街口又撞上另輛停等紅燈的自小客車後，警方趕緊下車逮人，沒想到林男竟還想再跑，員警立刻對空鳴一槍示警，林男才嚇得乖乖受檢。員警大動作在街頭圍捕的過程引起不少民眾議論，有民眾也在臉書社團po文關心。

經查，林男酒測值達0.4，警方並未在車上發現其他違禁物品，其恐因酒駕心虛才跑給警察追，不過，員警發現，最後遭撞的自小客車黃姓駕駛酒測值竟也達0.27，同樣是酒駕上路。

訊後，林男依公共危險、肇事逃逸、妨礙公務等罪嫌移送偵辦，闖紅燈、無照駕駛等則另依法開單；黃姓駕駛也依公共危險罪送辦。

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