「泰山」第三代詐貸案 竟是因老闆與中國小三吵架才曝光

2019-06-05 18:52

〔記者黃捷／台北報導〕從老牌食品企業「泰山」分割出去的欽泰國際負責人詹舜淇，涉嫌與中國企業製造假交易，向國內14家銀行詐貸164億餘元，今遭台北地檢署依違反銀行法等罪起訴。另人驚訝的是，長達7年的騙局之所以會曝光，竟是因為詹與中國籍的龔姓小三吵架鬧翻，龔女擅自挪用資金報復，欽泰周轉不靈還不出貸款，銀行察覺有異才檢舉。

起訴指出，詹舜淇2012年起在香港成立同名的欽泰公司及多間紙上公司，由龔女居中引薦，與中國普天的子公司「北京巨龍」搭上線，由巨龍擔任客戶下單購買記憶體晶圓等電子零組件，香港紙上公司則擔任供應商，由詹雅琳向負責採購，不知情的欽泰會計再持訂單、採購單向國內銀行貸款，詹舜淇將其中360萬美元洗錢至美國，購買加州一間飯店。

另自2013年11月起，詹氏兄妹又與中國普天、中國華勝天成製造假交易，偽造大量記憶卡訂單，以同樣手法成功詐貸，並將貸得資金清償之前的貸款，「以債養債」完成資金循環周轉，4年間陸續貸得5億4778萬餘美元，折合新台幣多達164億3359萬餘元。

2016年8月間，詹舜淇與龔女起糾紛，龔女擅自挪用97萬餘美元，並指示中國普天停止與欽泰合作，欽泰無法再以「假交易、真借貸」周轉資金，同年12月間信用狀陸續到期，造成14家銀行3285萬餘美元、折合新台幣約9億8574萬餘元的呆帳，銀行檢舉後全案才曝光。

檢察官指出，詹氏兄妹利用泰山家族名義，長期以此手法詐貸164億餘元，並洗錢到海外投資、購買飯店，去年更將飯店出售後，替子女在美國購置不動產，將近10億元債留台灣，犯後還多所狡辯，推諉責任，不思悔悟，遂依違反銀行法、洗錢防制法等罪起訴2人，並建請法院從重量處8年徒刑，沒收犯罪所得。

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