「泰山八寶粥」第三代涉詐貸9億 詹氏兄妹被起訴

2019-06-05 10:42

〔記者黃捷／台北報導〕從老牌食品企業泰山（1218）分割出去的欽泰國際股份有限公司，遭檢舉向14家銀行詐貸44億元，檢調調查後，認定有9億元確實是詐貸，今依違反「銀行法」起訴詹家第三代、欽泰負責人詹舜淇，以及擔任特助的妹妹詹雅琳。

檢調調查，欽泰國際自2014年3月至2016年底，陸續向14家銀行貸款，其中以台中銀約2300萬美元金額最高，其次是華南銀約2000萬美元，再來是第一銀約1900萬美元，其餘銀行200至700萬美元不等，總金額高達1.5億美元，換算新台幣約44億，其中有9億多元是透過偽造電子零組件訂單詐貸得手。

詹舜淇透過中國「華勝天成」向欽泰國際下採購單記憶卡後，先在中國廣東開設紙上公司「高力」開立信用狀，方俐婷再持信用狀向銀行貸款；詹另將訂單轉給中國紙上公司「高力」，以欽泰明義開信用狀給「高力」，再以「高力」名義向銀行貸款。

近期因欽泰有近10億元貸款還不出來，銀行才發現欽泰主要銷售產品是泰山仙草蜜、八寶粥等食品，營業項目根本與電子零組件無關，懷疑遭詐貸檢舉，全案才曝光。

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檢調今年4月8日發動搜索，約談詹舜淇、詹雅琳、方俐婷及掛名董事替貸款作保的詹父，訊後聲押詹氏兄妹獲准，方女、詹父則各5萬、20萬交保，因詹氏兄妹羈押期限至6月9日，北檢今先起訴兄妹倆，詹父及方女則另案偵辦中。

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