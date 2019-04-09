泰山八寶粥外銷商 爆詐貸10億 金援中國子公司

2019-04-09

約談欽泰負責人詹舜淇等4人

〔記者黃捷、楊雅民／台北報導〕負責將上市公司泰山企業生產的泰山八寶粥、仙草蜜等產品行銷到海外的欽泰國際公司，被檢舉向十多家銀行詐貸超過十億元，再金援曾遭中企倒帳十七億元的中國子公司，台北地檢署昨指揮調查局搜索，並約談欽泰負責人詹舜淇等四名被告，晚間移送北檢複訊，全案朝違反銀行法、偽造文書罪嫌偵辦。

泰山澄清與欽泰各自獨立運作

泰山發言人江巍峰昨表示，泰山投資欽泰國際十八．九％股權，和欽泰是純投資關係，各自獨立運作，泰山董事中也沒人兼任欽泰的董事，欽泰涉詐貸一案和泰山完全無關。

檢調初步調查，欽泰國際自二○一四年三月至二○一六年十二月，營造公司前景大好假象，陸續向國泰、第一、華南等十多家銀行貸款，總額約十四億元，至今仍有近十億元無法償還。

據了解，檢調目前掌握到的涉案人，包括負責人詹舜淇，處理財務的董事長特助、詹舜淇妹妹詹雅琳，貸款保證人、掛名董事的詹舜淇父親詹信夫，以及代表欽泰向銀行貸款的方俐婷，昨搜索欽泰總部等三處，並約談四人到案。

欽泰董監以泰山詹家三房為主

欽泰國際成立於一九九一年，過去曾是泰山的國際貿易部門，分割出去後由第三代家族成員、泰山董事長詹逸宏的堂兄詹舜淇出任欽泰董事長，公司董監事成員主要以泰山詹家三房為主。

詹舜淇另在中國成立子公司（也叫作欽泰國際），二○一七年一度爆出遭中企倒帳十七億元，當時泰山聲明與中國欽泰沒有投資關係。

倒帳事件波及台灣欽泰，有股東發現，台灣欽泰貸款所持證明，有多筆是電子零組件訂單，懷疑偽造假訂單向銀行詐貸，再金援中國子公司，向檢調檢舉全案才曝光。

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