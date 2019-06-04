這款員工被資遣 法院認證「解僱有理」

2019-06-04 22:32

［記者鄭淑婷／桃園報導］黃姓男子原在桃園市某航太科技公司擔任料管員，前年2月被公司以「不能勝任工作」理由資遣，黃男認為公司資遣程序不合規定，向桃園地院提起確認僱傭關係之訴；不過，法官傳喚黃男公司主管及同事，都抱怨黃男自認曾到澳洲遊學、自視甚高，無心工作又不聽勸導，導致工作紊亂無章、不斷犯錯，還反酸同事「不懂又不問」、「學英文不嫌老」等，法官認為公司解僱有理，駁回黃男告訴。

黃男指控，他於2016年3月初到職、擔任料管員，工作才即將滿2年，卻在前年2月底，突被以「不能勝任工作」理由資遣，他想繼續上班全遭拒；黃男強調：「公司資遣完全不符程序！」若是認為他不能勝任工作，應先以警告、記過或扣薪等侵害較小的手段，怎能逕自終止勞動契約，而且公司也未提出他不能勝任的具體事實，除了提告確認僱傭關係之訴，也要求公司應給付去年2月底至復職日的薪資。

黃男公司反駁並稱「資遣有理」，抱怨黃男自恃到過澳洲遊學，根本無心於料管員工作，不僅工作效率低落，又自作聰明常不按流程作業，以致物料管理紊亂無章，連帶影響其他同事的工作；此外，黃男與同事的關係極差，經主管反映、面談甚至調部門都依舊故我，連主管的指示也不願服從，公司曾安排一對一訓練希望改善，黃男還是不遵守工作規範，經常犯錯還故意怠工，工作效率僅其他同事的6、7%或20%，一到下班時間就丟下執行中工作不管，公司已多次勸導、警告都不見改善，最後只能祭出資遣令。

黃男主管也出庭證稱，黃男工作上犯了錯，不見改進還以各種理由卸責，甚至怪公司作業程序寫得太籠統、燈光太暗看不清楚、聽不懂主管說的；同事則證稱，黃男與同事相處問題重重，常對同事嫌東嫌西，還批同事「不懂又不問」、「學英文不嫌老」，「老鳥」傳文章暗示他要包容與尊重，卻反遭黃男酸「建議老人學英文而已，長年紀不長腦」。

法官從黃男主管、同事及公司提供的工作紀錄等證據，認為黃男公司以「不能勝任工作」為由資遣確實有理，且資遣前曾多次勸導、警告，並未違反解僱的最後手段性原則，審結駁回黃男告訴。

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