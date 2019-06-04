台南馬路驚見一堆千元鈔 民眾嚇壞報警原來是...

2019-06-04 16:22

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一名林姓男子日前行經台19線安定海寮里路段時，因隨身攜帶的皮夾不慎掉落，錢包內4萬9700元的鈔票竟散落在馬路上，不少用路人發現後，趕緊報案並停車，7、8位民眾拾金不昧協助撿拾鈔票，林男接獲員警通知後，急忙跑到派出所認領，並感謝熱心民眾及員警找回一個多月的薪水。

據了解，林姓男子在台南一家大型賣場工作，因想購買新的電視機及音響，努力存了2個多月的錢，準備用員工價抱回新家電時，卻不小心在路上遺失皮夾，當下林男相當著急，沿途找了一圈卻沒找到錢包。

原來，林男的錢包遺失在台19線安定海寮里與南132路口前，且掉落時皮夾內一疊4萬9700元的鈔票竟如天女散花般，飛落在車來車往的交通要道上，引來現場民眾一陣騷動，所幸，善化警分局海寮派出所就在附近，民眾除趕緊報案外，大家也把49張千元鈔及7張百元鈔一張張撿起來交給警方。

隨後，警方也在鈔票散落處附近發現一個皮夾，趕緊通知失主林姓男子前來，林男領回遺失4萬9700元後，也鬆了一口氣。林男表示，這錢是他一個多月的薪水，倘若無法順利找回，損失就虧大了，畢竟努力工作的薪水得來不易。

林男感謝警方能在第一時間幫他找回皮夾及金錢，更感謝當下幫忙撿拾鈔票的熱心民眾，他也說，以後會將皮夾妥適放好，避免類似情事再度發生。

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