為拍夜景佇足老鷹橋？ 2男遇酒駕車禍1死1重傷

2019-06-04 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕位於高雄市茂林區的多納大橋（老鷹橋）昨夜驚傳酒駕車禍，一名女子駕車返回部落，在行經大橋時疑因夜色昏暗，撞上兩名在橋上疑似要拍攝大橋夜景的男子，兩人重傷被送醫後，其中一人傷重不治死亡，肇事女子則是被依過失致死罪嫌送辦。由於該處是知名的銀河攝影景點，這項消息傳開後也引發網路一陣議論。

多納大橋昨晚近9點發生酒駕車禍事故，一名駕車要返回部落的盧姓女子，於行經多納大橋時撞上在橋上佇足的的兩名男子。據盧姓女駕駛事後表示，她昨晚先是在茂林部落與族人小酌，在返回多納路上因橋上很暗、看不清路況，當看到人時已來不及。

從網友PO出的現場畫面可看到，當時撞擊力道相當大，肇事車輛的輪胎彈飛，車體右前半幾近全毀，前擋風玻璃也破了一個大洞。

被撞的44歲許姓男子及40歲黃姓男子均被緊急送醫，其中許男因傷重經搶救不治，另一名黃男則是左手臂與小腿骨折，目前生命徵象穩定。警方則指盧女酒測值為0.42毫克，已將她依過失致死罪嫌送辦。

多納大橋又有老鷹橋之稱，由於該處是知名的銀河拍攝景點，當時在橋上有多名攝影同好目擊車禍過程，事故發生後也陸續有攝影人士到場進行拍攝，但當地居民其實對此非常困擾，日前病故的多納部落頭目羅善也曾在臉書發文抱怨，希望攝影人士別將腳架直接放在馬路上，以免影響行車安全，如今發生這起憾事，也再度引發網友一陣議論。不過針對車禍起因，警方表示仍有待進一步釐清。

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