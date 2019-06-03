中國海洋伏季休漁期 接連2艘無船名中國漁船越界

2019-06-03 21:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國進入海洋伏季休漁期，規定所有船隻必須返回母港休漁，但澎湖海巡隊自6月起，接連查獲2艘中國無船名漁船越界捕魚，明顯規避中國休漁相關規定，但中國在保護海洋資源，卻放任所轄漁船任意侵入鄰近國家，讓外界相當不解。

澎湖海巡隊調查指出，PP-5053艇今日上午9時50分，在花嶼西21浬（距領海基線約21浬）海域，發現「無船名」中國漁船越界作業，該艇遂強勢登檢取締，押返隊部調查，船上還查獲生豬肉2公斤及熟豬肉製品1公斤（船長表示為自行食用），但因中國為非洲豬瘟疫區，海巡人員不敢大意，全程穿著防護衣沿途戒護。

由於現為中國海洋伏季休漁期間，照規定所有中國漁船都須返回母港，但澎湖海巡隊卻自6月起一連查獲2艘中國無船名漁船越界作業，包括1日在七美西南18.8浬處，扣留滾輪式網具越界中國漁船，今日又在花嶼西21浬處查獲籠具作業中國漁船，明顯是規避中國方面禁漁規定。

遭到澎湖海巡隊查扣的中國漁船，清艙後發現200公斤漁獲，生豬肉2公斤及熟豬肉製品1公斤，後續將船及黃姓船老大等6名船員押返馬公偵辦，全案將在完成調查後，依違反「兩岸人民關係條例」予以重罰。

另配合防疫檢疫局人員進行陸船消毒作業，為防堵非洲豬瘟入侵澎湖地區，查獲豬肉製品全數交由農委會動植物防疫檢疫局及家畜疾病防治所處理。

澎湖海巡隊今年已查獲越界中國漁船11艘。

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