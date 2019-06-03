黑心毒販賣毒偷斤減兩 藥腳被逮把他咬出來

2019-06-03 12:39

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子陳炫廷去年2月3日透過何姓女子向藥頭陳彥廷購買4小包安非他命，回去食用之後發現，毒品量不足又不純，又帶著何女回去找陳男理論。未料，兩人剛到陳男家樓下，遇警盤查起出毒品。陳姓藥腳氣憤之下，咬出是向陳男買毒，警方一併將兩人移送法辦。基隆地方法院近日審結，依觸犯販賣二級毒品罪，判處7年8月。

檢警調查，陳姓藥腳透過何女找到陳姓藥頭購買毒品，雙方協議6千元買4包安非他命，結果藥腳回到家中施用後，發現藥效非常差，認為賣方不老實，氣憤之下找來中間人何女要到陳彥廷家中理論。

兩人開車到藥頭位於基隆的家中退貨時，碰巧遇到警方攔查，在其褲子口袋中，起出4包安非他命；陳男買到不純的毒品又被抓，一怒之下供出是向陳彥廷買毒，警方循線逮人，訊後移送法辦。

男子陳彥廷向法官表示，該名藥腳及何女確實有到家中要買安非他命，但當時自己已經沒有貨，就退了1千元給何女，另外退遊戲點數給陳姓藥腳，應該引起對方不滿，誣賴自己賣毒。

陳姓藥腳則向法官堅稱，當時自己拿了6千元跟藥頭買毒，沒想到買的量不足又不純，才會回去跟他理論，要退貨前就被抓到；何女的證詞則與藥腳說法完全相符。

法官認為，陳姓藥頭說法無事證佐證，故依違反毒品危害防制條例，判處陳男有期徒刑7年8月全案仍可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法