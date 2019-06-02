毒品「吸到飽」 24小時不斷電轟趴遭破獲

2019-06-02 11:56

〔記者王冠仁／台北報導〕35歲郭姓男子在租屋處內舉辦「24小時不斷電」毒品性愛轟趴，他以每人付500元，就可以毒品「吸到飽」並提供茶水餐點為噱頭，招攬10名男子參加。萬華警方日前下午5點循線登門逮人時，發現他們已經狂歡1天1夜，還順勢逮捕上門「補貨」的許姓藥頭，警方共查扣110多公克的安非他命、7公克大麻等毒品。

警方調查，郭姓男子在台北市八德路租屋處內舉辦毒品轟趴，他日前以每人付500元場地費、清潔費，就可以到場隨意吸食毒品，還付餐點跟飲料為噱頭，透過社群軟體發送給不特定朋友，相約到他租屋處內狂歡，共有10名男子先後到場參加。

不過，警方早已鎖定郭，警方研判他們可能會徹夜狂歡，下午時刻應已精疲力盡，於是趁下午5點多時登門逮人。員警一進入屋內，發現郭與10名男子面露倦容、眼神疲憊，並查扣15.2公克安非他命、吸食器、液態安非他命1瓶、搖頭丸、及不法所得1700元等。

正當警方在場搜查之際，疑似前來「補貨」的許姓藥頭竟前來找郭男，許也遭警方一併逮捕，警方在許車上再查出106公克安非他命與7.4公克大麻、電子磅秤等物品。

警方說，郭等人被逮時，已經從前晚就開轟趴1天1夜，警方除將郭與許依毒品罪嫌送辦，也將在場10人帶回採尿送驗，再根據驗尿結果追究刑責。此外，警方不排除郭還讓參加轟趴者「外帶」毒品，將深入追查。

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