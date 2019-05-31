土豪哥100萬交保 檢提抗告被駁回確定

2019-05-31 11:19

〔記者張文川／台北報導〕「土豪哥」朱家龍前年在北市W飯店舉辦毒趴，郭姓小模因混用多種毒品而喪命，二審重判10年，但更一審上月26日改判2年10月，並諭知朱100萬、洪聖晏15萬交保，均限制出境、出海；檢方不服交保裁定，提起抗告，最高法院今駁回抗告確定。

高院二審時以轉讓偽禁致死罪重判朱家龍10年、洪聖晏10年6月、蔡逸學10年。但最高法院發回更審。

高院更一審今年4月26日宣判，改認定郭女體內驗出PMA等高濃度毒品，乃長期服用該毒品，其致死與朱家龍等提供毒趴及死亡因無關，變更法條改以藥事法第83條之一的轉讓偽禁藥罪，輕判朱家龍2年10月、洪聖晏2年6月、蔡逸學2年6月。

家境優渥的29歲朱家龍，2016年12月2日日下午，在北市信義區知名的W飯店2502號房舉辦毒趴，邀友人和多名傳播妹到場助興。郭姓小模因混用多種毒品後，同月7日清晨4時出現神智不清等症狀，送醫後仍於當晚7時許不治。

民事部份，郭家已向朱男5人及W飯店、主管等共11名對象提告，提出刑事附帶民事賠償共2807萬元，現由台北地院審理中。

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