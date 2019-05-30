警員擊斃拒捕男無罪定讞 刑事局著手修訂警械使用條例

2019-05-30 16:16

〔記者邱俊福／台北報導〕6年前北市萬華警分局警員張景義，開槍擊斃拒捕的黎姓犯嫌，最高法院今天上午判決張員無罪確定，刑事局長黃明昭對此深感欣慰，也強調目前因應基層員警、立法委員、學者專家提議，修訂警械使用條例，朝彈性運用警械、組成鑑定小組保障員警權益，以及擴大賠償範圍，循國家賠償途徑減少員警訟累等三大方向，目前已進行法制作業中，讓員警能大膽合法使用槍械，以符各界期待。

刑事局表示，修訂警械使用條例組成推動修正小組，修訂方向主要有三項。第一、警察人員執勤於未攜帶警械、無法有效使用警械或認以不使用警械為適當時，得使用現場足以達成目的的物品，如椅子、棍等等，作為輔助工具。

第二、過去遇到使用槍械爭議常各說各話，內政部應遴聘法務部等相關機關（構）代表及法醫、法律、鑑識等專家學者組成鑑定小組，得就警察人員使用警械致人死亡或重傷爭議案件的使用時機、過程及相關責任進行鑑定，以協助司法偵審，並保障案件當事人權益。

第三、現行警械使用條例僅補償被流彈波及的第三人，且最高300萬元，將修改為補償對象除第三人，擴大到嫌犯當事人，且依法使用警械，目前嫌犯當事人會透過民事、刑事、國家賠償等向當是警員求償，將改嫌犯當事人可依國家賠償法向警察局所屬的縣市政府機關求償，倘若警員是故意開槍，則機關向警員求償。

刑事局呼籲，警察同仁應勇於嚴正執法，建立執法威信，伸張公權力，警政署一定會是所有警察執法之後盾，也期待社會與司法能持續支持警察嚴正執法、維護社會治安的決心。

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