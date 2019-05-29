1滴汗揪出賊！受僱台銀水電工 兩度洗劫提款機失風

2019-05-29 16:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一滴汗讓賊蹤現形！38歲張姓水電工潛入台灣銀行新竹科學園區分行，想破壞提款機劫鈔失敗被逮，不到一年，他改從通風管潛入台銀新竹分行，再度出擊仍失敗收場，警方在通風管採到歹徒的汗漬DNA，比對出他竟是新竹分行僱請的水電工，新竹地院依逾越安全設備加重竊盜未遂罪判刑6月。

檢警調查，張男2017年12月5日晚上7點多，先到台銀竹科分行躲藏，隔天凌晨3點多，持美工刀割開提款機面板欲竊取現金未得逞。新竹地院依攜帶兇器竊盜未遂罪，將張男判刑4月，緩刑2年，需向公庫支付5萬元。

張男緩刑期間，去年10月2日凌晨3點行經新竹市林森路台銀新竹分行前，拆卸通風口鐵柵欄，爬上通風管進入分行，破壞提款機的保險櫃門，但未能開啟而作罷逃離。保全系統發報啟動，保全人員到場，發現提款機差點就被劫。

台銀報案後，鑑識人員在遭侵入口的風管末端，發現嫌犯的一滴汗漬，由於張男在竹科分行犯案落網時已被警方採集DNA建檔，因此科學辦案，從汗漬比對DNA，新竹分行案的嫌犯就是張男。

張男到案後矢口否認犯案，聲稱曾爬到ATM的天花板上維修；台銀行員則表示，張嫌兩年前雖曾到新竹分行配過管路，但通風管末端採集到他DNA的滴汗處，是他不可能進入的地方。且分行外監視器發現張嫌案發時在附近，讓他無法辯駁。

法官認為，張男沒有珍惜院方先前給他緩刑的機會，再犯本案，事後又多所狡辯，未見悔意，因此依逾越安全設備加重竊盜未遂罪判刑6月，易科罰金為18萬元。

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