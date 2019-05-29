愛不到茶行女老闆17刀割喉奪命 狠員工判無期定讞

2019-05-29 11:20

〔記者張文川／台北報導〕台中市太平區茗山茶行員工范金彪，與老闆劉美貞交往、同居，但劉女的兒子漸長，兩人感情慢慢淡化，劉女甚至另外結交男友，范男由愛生恨，前年12月在茶行內殘殺老闆娘17刀，其中1刀橫切頸部，殺意甚堅；一、二審都判范男無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決指出，死者48歲劉女是單親媽媽，育有一對子女，她與十幾年的58歲資深員工范金彪曾是同居關係，2009年劉女在北屯區成立茗山茶行，還以范男為名義負責人，實則劉女才是老闆，范男在店內包裝、跑業務、外送；劉女經濟漸漸有起色後，在北屯區自購房屋，母子入住新宅，她才未再與范同居，但仍維持男女朋友。

但2017年農曆年後，兩人感情漸淡，劉女另與張姓男子交往，同年劉女的兒子也成年且退伍了，劉女要求范男讓出茶行負責人的名義給她兒子，范男查覺劉女心已不在他身上，現在又要拔掉公司負責人的身分，他只要求讓他當到退休，領到退休金即可，但劉女不願意，范男自認人財兩失，埋怨遭劉女背叛，另結新歡，曾嗆聲「我得不到的，別人也別想得到」。

同年12月19日劉女下最後通牒，如果范不願讓出負責人名義，她也不會替再替他繳保費，要斷了他勞保年資，范某才很不情願的簽下讓渡書。

隔天上午范金彪攜帶長、短2把水果刀到茶行上班，劉女在3樓工作，范就在2至3樓頭梯間埋伏等候，劉女一下樓，他就先朝她腹部猛刺一刀，劉女跌坐在樓梯間角落，范再發狂式的朝她前胸砍殺15刀，最後1刀橫切頸部，殺意甚堅，隨即離開現場。

當天中午劉女的兒子到茶行查看，發現母親倒在血泊之中，警方到場調閱監視器，發現范男涉案重大，犯案後到大里區竹子坑山區，企圖割腕自殺未遂，下午2點自行至派出所投案。

一、二審法官審酌范金彪與劉女曾為同居關係，還一起工作10餘年，對劉女有付出，且未婚，每月只領1萬5千元薪水，無任何資力，沒有前科，到案後坦承犯行，因此未處極刑，判處無期徒刑、褫奪公權終身；最高法院今駁回上訴確定。

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