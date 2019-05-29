只為一碗泡麵 清潔隊員持刀劃破同事腹部害命危

2019-05-29 11:07

〔記者溫于德／台北報導〕台北市萬華區姚姓清潔隊員前年與王姓同事為一碗泡麵起口角，姚男氣不過，竟拿刀猛砍、劃破王男腹部害命危，所幸王男經搶救後撿回一命，姚男也赴警局自首。姚男後來被依殺人未遂罪判刑2年，現由高等法院審理中；民事部分，上週再判姚男應賠償王男148萬餘元，仍可上訴。

2016年6月4日上午，姚男因烹煮食材等細故，與同在辦公室的王男發生衝突，姚男一氣之下，跑進廚房拿出一把西瓜刀再回到辦公室砍殺王男。

判決書指，姚男起初由上而下猛劈數刀，均被王男持椅子擋下，在旁同事也趕緊勸架，但殺紅眼的姚男並未罷休，改以橫向攻擊，當場剖開王男肚子。

姚男見王男臟器外露，嚇得立刻停止砍殺，並跑到警局自首；在旁同事則趕緊呼叫救護車，將王男送醫急救，醫院一度對王男發出命危通知，王男也在加護病房內住了10天才撿回一命。

刑事一審開庭時，姚男否認具殺人故意，辯稱揮刀只想嚇嚇王男，應為過失傷害；但合議庭認為，姚男揮刀前本應知道攻擊之處均為要害，且揮刀力道不輕，認定有殺人犯意，但考量姚男剖開王男腹肚後，隨即收手未再攻擊，且第一時間向警方自首，依法減輕其刑，依殺人未遂罪判刑2年。全案現由高院審理中。

民事方面，王男主張，姚男持西瓜刀朝他猛砍數刀，導致臟器外露、小腸橫捷斷裂等傷害，害他1年無法工作，加上醫藥費、看護費與精神慰撫金等，共求償227萬餘元。姚男對於醫療及藥品費用、看護費等沒有意見，但就工作損失、就醫交通費、營養費等部分認為沒有理由。

民庭法官審理後判姚男應賠償王男醫療及藥品費用、看護費、工作損失、就醫交通費、精神慰撫金等，共148萬餘元。

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