整形名醫張耀元被控性侵已婚熟女 北院判刑4年

2019-05-28 17:12

〔記者張文川／台北報導〕知名整形醫師張耀元，被控乘機性交，去年1月12日和蔡姓已婚輕熟女到酒吧約會，隨後共赴飯店休息，事後蔡女控告他下藥迷姦，張案後否認指控，檢察官讓他20萬元交保，去年8月起訴張；台北地院今宣判，依乘機性交罪判張耀元4年有期徒刑。可上訴。

41歲張耀元為台北醫學大學生物醫學材料研究所理學碩士，曾任台北馬偕紀念醫院整形外科主治醫師、京硯聯合診所醫師、台灣微整形醫學會副秘書長，專長是眼整形、顏面整形、重建、抽脂。

檢警調查，張耀元前年初透過友人介紹，認識在諮詢顧問公司上班、外貌姣好的蔡女，兩人相談甚歡，後來一直保持聯絡，去年1月中旬相約到台北市南京東路一家酒吧聚會，席間蔡女不勝酒力，被張帶往飯店休息。

事隔多日後，蔡女向檢警提告遭張下藥迷姦，並在婦幼隊陪同下接受調查，蔡女認為自己酒量甚佳，但與張僅喝數杯酒就昏眩不支，懷疑有醫療背景的張對她下藥並伺機性侵。張接受檢方訊問時矢口否認，表示不知道蔡女為何突然提告。

檢察官指示警方前往酒吧和飯店，蒐集監視錄影畫面與兩人所喝酒品等物證，另一方面，檢警檢視錄影畫面，發現蔡和張當時徒步走入飯店，蔡女面貌神情看似有些恍惚，但無法判別是酒醉或遭人下藥。去年1月，警方約詢張耀元後移送北檢複訊，檢方諭令張20萬元交保並限制出境，去年8月偵結起訴。

北院審理後認定張耀元犯行明確，今依乘機性交罪將他判刑4年。

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