捷運有人持刀揮舞？ 原來是白色梳子…

2019-05-28 16:45

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市捷運古亭站，昨日下午有女乘客報案指出，捷運車廂內有人持刀揮舞，今日警方調閱車廂影像，發現報案女子所指稱的刀子，其實只是一把白色梳子，整件事情是虛驚一場。

警方調查，昨下午2點多接獲婦人報案，警方獲報抵達現場後，在古亭、頂溪及東門等站搜索，均未發現報案人形容的可疑人士。

警方調閱車廂內影像後，發現報案婦人所指稱的男子，其實只是拿了一把白色的梳子，並非刀械，當時車廂內也並未造成騷動，應該是婦人視角問題造成誤報。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法