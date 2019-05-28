史上最凶殘檢察官買凶 殺手2度謀殺住持失敗 判刑9年定讞

2019-05-28 12:33

〔記者張文川／台北報導〕有「史上最凶殘的檢察官」之稱的惡檢顏漢文，7年前買凶殺人，指示男子陳穎甫製造假車禍、槍擊方式，意圖殺害高雄金山寺住持但沒成；顏漢文前年已被判刑14年10月定讞，而共犯陳穎甫因定讞審使用法條錯誤，聲請再審獲准，再審從9年8月改判9年，最高法院今駁回上訴確定。

高雄高分院二審將陳男依違反槍砲彈藥等罪，判刑9年8月，最高法院駁回定讞後，陳穎甫以「法律適用錯誤」為由，聲請再審獲准，高雄高分院再審改依共同殺人罪將他改判9年，今天定讞，得以少關8個月。

現年63歲顏漢文，任職於高雄地檢署時，因常幫金山寺前任住持釋傳孝處理法律事務，竟起意謀奪金山寺的廟產與控制權，他找7名共犯合謀，2012年4月找陳穎甫開車，在屏東佳冬鄉製造假車禍，準備撞死金山寺新任住持釋圓塵，但沒有成功。

顏漢文竟不死心，同年9月又唆使陳穎甫佯裝信徒，至屏東新埤鄉的準提寺內的辦公室，槍擊釋圓塵，他瞄準頭部開槍，但因對方閃躲而只打穿右手臂，再次宣告失敗，陳穎甫遭警衛當場制伏，事後抖出幕後的藏鏡人竟然是負責打擊犯罪的檢察官，震驚全國。

顏漢文於2017年已被判刑14年10月定讞，已發獄服刑。據報導，顏漢文擔任檢察官時，不但婚外情生子，在買凶殺人案爆發後、遭停職期間，他又酒後駕車。司法院職務法庭認定他損害司法尊嚴，將他判處最重的罰則，免除檢察官職務、喪失公務員任用資格。

陳穎甫二審原本被依持有改造手槍、殺人未遂等罪，判刑9年8月定讞；他認為法條適用有問題，聲請再審獲准，高雄高分院再審認為應從一重罪即殺人未遂罪論處，改判9年；最高法院今認定再審適用無誤，駁回上訴確定。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法