檢座謀害住持奪產案 同案被告再審獲輕判

2019-02-20 09:53

〔記者鮑建信／高雄報導〕前檢座顏漢文被控謀害住持奪產案，同案被告陳穎甫被依殺人未遂罪、違反槍砲等罪，數罪併罰論處，併執行9年8月，但其他被告卻僅依殺人未遂判刑，因此提起再審獲准後，高雄高分院上午判決陳有期徒刑9年，少了8個月徒刑，可上訴。

據了解，2011年3月起，警界退休的莊茂鴻，向高雄市金山寺前任住持釋傳孝承租寄棺室及告別式大禮堂等場所，從事殯葬業獲利豐厚後，一再向寺方鼓吹要合作經營殯葬業務遭拒。

檢察官顏漢文（判14年10月確定、服刑中）曾為釋傳孝處理法律事務而結識莊，並因財務狀況不佳，又得知殯葬業有利可圖，乃與莊合作，引進劉己玄等人共謀，利用金山寺未辦理法人登記的漏洞，涉嫌偽造寺廟相關會議紀錄，謀奪寺廟控制權。

同年5月釋傳孝過世，由弟子釋圓塵接任多家寺廟的住持，顏等人另籌組金山寺籌備處，協助辦理相關業務並管理帳務，劉並將租金交予籌備處，否定金山寺廟方出租人地位，雙方對簿公堂。

顏等為逼釋圓塵交出寺廟經營權，跟監蒐集他違反戒律證據，並將GPS安裝在釋圓塵座車。隔年4月中，顏漢文女友張印華及手下陳穎甫，得知釋圓塵到屏東慈恩寺，趁機製造假車禍，逼釋圓塵下車後，張女再開車衝撞，釋圓塵幸運逃過，但右大腿骨折。

同年9月中旬，顏、莊交付改造手槍給陳穎甫，趁釋圓塵到屏東準提寺主持法會時，衝入辦公室朝其頭部開槍，釋圓塵以雙手護住頭部，但右臂、腹部受傷，陳被釋圓塵的司機制伏送警，整件陰謀才爆發。

陳落網後坦承犯行，被依殺人未遂、違反槍砲罪，分別判處7年和4年6月，加上先前另涉及竊盜罪判刑8月，併執行9年8月確定。

不過，檢警深入追查，發現顏漢文等人也涉案，但後來顏等人卻被以一行為犯數罪，僅依殺人未遂罪判刑，陳認為判決不公，並以有新證據、新實提起再審成功，少關8個月。

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