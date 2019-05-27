惡劣！逼情侶當眾性交、吃狗屎 7男女起訴

2019-05-27 17:20

〔記者王定傳／新北報導〕20歲李姓機車行老闆及24歲簡姓男子，認為友人阿強及小美（均化名）疏於照顧簡男女友的小孩，糾眾圍毆、拿香菸燙阿強、逼他吃狗大便、菸蒂等物，還拿筷子性侵阿強，更可怕的是，眾人還逼2人當眾性交、口交，甚至有人拍攝、散佈凌虐猥褻影片，新北地檢署今依加重強制性交等罪嫌起訴李、簡等7人。

檢警調查，李、簡2人因認為情侶阿強及小美，疏於照顧簡男女友1歲半的小孩，夥同多名成年及未成年共犯，於今年4月7日凌晨，把阿強拐到機車行後，隨即關閉鐵門，質問、責罵為何帶小孩去海邊玩水？為何身體瘀青長水泡？再施以拳腳圍毆。

眾人隨後喝令阿強把冰塊倒進內褲，並恫稱：「快點塞冰塊啦、冰塊掉出來，掉1顆打5下」等，再持熱融膠毆打阿強，並拿香菸燙他背部、頭部等。

更恐怖的是，李、簡等人竟拿筷子夾狗大便，逼阿強吃下，並命他吃下檳榔渣、點燃的香菸等物，及舔地上的菸蒂，再開視訊要阿強下跪向小孩母親道歉，最後以膠帶綑綁阿強，持筷子侵入他肛門。

不僅如此，同日上午6時許，眾人把小美帶到現場，逼阿強及小美脫衣服當眾性交，小美嚴詞拒絕，簡男還持武士刀、摺疊刀作勢砍、刺小美，恫稱：「妳再不脫，我就真的拿刀插妳」等，其他人則在旁叫囂，阿強因緊張無法勃起，簡男竟還以手機播放A片讓阿強觀看。

眾人硬逼2人做愛不成，竟持噴霧及機油噴灑在阿強生殖器上，最後阿強及小美因無法忍受而當眾口交，共犯中一名年僅19歲的陳姓女子，竟把小美跨坐在阿強身上的猥褻影片，散佈到臉書社團群組。

此外，今年4月12日，李、簡等人又在車行內圍毆小美，逼她交出500元現金，及簽下31萬元本票，檢警獲報後一一將這些惡煞逮捕，他們否認有逼當眾性交等犯行。

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