1歲半女童罐頭果腹、嚴重尿布疹 南市社會局助找保母

2019-05-26 12:58

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市1歲半女童妮妮，爸爸因吸毒入獄，媽媽離家失去聯繫，妮妮與中風臥床的外公、中度智能障礙的舅舅，均靠外婆擔任清潔工維持生計，妮妮也常因整天未換尿布，而有嚴重尿布疹。

由於外婆平日早出晚歸，舅舅、外公及妮妮時常以罐頭、泡麵、麵包果腹，妮妮外公的照顧環境也非常不佳。

里長得知後主動通報社會局，經社工人員瞭解後，不但幫妮妮找到保母、申請危機家庭托育費用補助，也幫妮妮的外公申請長照服務，改善妮妮與外公的照顧品質，並減輕外婆的經濟壓力。

社會局表示，台南市自去年底配合行政院政策，啟動強化社會安全網計畫，加強對家庭照顧功能或資源不足、遭逢變故致家庭功能受損、易受傷害或有多重照顧議題等家庭提供關懷協助，今年1至3月通報數1136案，透過社工訪視評估後，依脆弱家庭的生活狀況及需求，連結公私資源積極協助，以穩定其家庭成員的生活。

社會局指出，妮妮的生活現況是許多脆弱家庭的日常寫照，南市目前有10個社會福利服務中心可就近提供關懷，經訪視評估後，對於面臨生活困難的民眾，會連結其他網絡單位提供社會救助、就業、就醫或就學等服務，同時連結民間團體經濟扶助或愛心物資等，希望透過政府部門與民間團體共同努力，讓脆弱家庭獲得及時在地的協助，解決家庭遭遇的困境，有效預防家庭暴力、兒童虐待等事件發生。

社會局今年起也密集深入各鄰里拜訪，加強宣導通報的重要性，同時定期召開社政、民政、警政與教育等網絡聯繫會議，希望能主動發掘潛藏於社區的脆弱家庭，落實在地及時服務。

為整合通報的管道，家庭暴力、兒童虐待或急難救助也有單一窗口受理，民眾若發現兒少遭受虐待、不當照顧或家暴事件，可透過『關懷e起來』線上通報，提供113線上諮詢服務；另可撥打24小時113或110專線通報，若為聽、語障人士可傳送簡訊至113或使用線上諮詢進行通報；台南市也設立1999市民服務專線由專人受理急難事件需立即關懷救助，或可撥打1957社會福利諮詢專線求助。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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